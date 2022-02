Napoli-Inter | Spalletti alla vigilia | “Lottare per lo scudetto? Una figata”

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Gazzetta_it : Inter, c'è un #Lautaro da recuperare: il passato insegna, il Napoli può essere l’occasione giusta - sportli26181512 : Spalletti presenta Napoli-Inter: 'Da partite così dipendono le carriere di tutti noi. Non sarà una rivalsa perché…'… - Jerry_3_ : Pari o vittoria Napoli ovviamente. Proprio per questo vincerà l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Lo ha detto il tecnico diLuciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di match con. "Noi li rispettiamo - spiega Spalletti - ma non deve cambiare il nostro atteggiamento, alla ...Focus - In previsione della partita di domani allo stadio Maradona contro l', l'allenatore delLuciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. " L'è l'amministratore del condominio. Sono i campioni in carica e probabilmente li troveremo un po' arrabbiati ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo in campionato è arrivare fra le prime quattro, ma vincere contro l’Inter aprirebbe le porte a nuove prospettive. Saremmo in corsa anche noi per lo scudetto: ...Cresce l’attesa per il match scudetto tra Napoli e Inter. Le parole di Spalletti nella consueta conferenza stampa della vigilia Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, ha preso parte alla conferenza ...