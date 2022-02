Mattia Zenzola, le prime parole dopo l’uscita da Amici: “Christian, la sua mano, il tango che non siamo riusciti a ballare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi è andato in onda il daytime in cui Mattia Zenzola ha saputo di dover abbandonare Amici. Il ballerino però tornerà a settembre con un nuovo banco. Appena tornato a casa il ragazzo ha messo in parole il dolore che ha provato nel dover lasciare la scuola di Maria De Filippi. “Ed ecco il post che non avrei mai voluto scrivere… Il mio percorso quest’anno ad Amici finisce qua, ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato… un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita. Ho fatto di tutto, ogni giorno ogni ora per ritornare a ballare, ho pianto, ho pregato Dio ogni sera, perché io desideravo tornare a ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi è andato in onda il daytime in cuiha saputo di dover abbandonare. Il ballerino però tornerà a settembre con un nuovo banco. Appena tornato a casa il ragazzo ha messo inil dolore che ha provato nel dover lasciare la scuola di Maria De Filippi. “Ed ecco il post che non avrei mai voluto scrivere… Il mio percorso quest’anno adfinisce qua, ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato… un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita. Ho fatto di tutto, ogni giorno ogni ora per ritornare a, ho pianto, ho pregato Dio ogni sera, perché io desideravo tornare a ...

