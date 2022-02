Etna, si ferma fase parossistica da cratere Sud-Est (Di venerdì 11 febbraio 2022) Catania – E’ cessata la notte scorsa la nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est dell’Etna, che è stata spettacolare e intensa, anche per l’elevata energia interna alla struttura vulcanica. La ‘fontana di lava’ si è ‘spenta’ e la nube eruttiva, alta circa otto chilometri, emessa dal cratere si è dispersa sul settore occidentale del vulcano. Il flusso lavico nella notte è però apparso ancora alimentato e il fronte più avanzato si attesta a circa 2.700 metri di quota. E’ quanto emerge dalle osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 22 di ieri, ha subito una rapida diminuzione riportandosi nel livello medio, dove al momento ancora si mantiene mostrando, però, una tendenza ad un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Catania – E’ cessata la notte scorsa la nuovaeruttiva daldi Sud-Est dell’, che è stata spettacolare e intensa, anche per l’elevata energia interna alla struttura vulcanica. La ‘fontana di lava’ si è ‘spenta’ e la nube eruttiva, alta circa otto chilometri, emessa dalsi è dispersa sul settore occidentale del vulcano. Il flusso lavico nella notte è però apparso ancora alimentato e il fronte più avanzato si attesta a circa 2.700 metri di quota. E’ quanto emerge dalle osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 22 di ieri, ha subito una rapida diminuzione riportandosi nel livello medio, dove al momento ancora si mantiene mostrando, però, una tendenza ad un ...

Advertising

VivMilano : RT @Graziella_bi_1: In Sicilia c'è una 'piccola Matera' (ferma nel tempo): da qui vedi i Nebrodi e anche l'Etna... - Framiriam1 : RT @Graziella_bi_1: In Sicilia c'è una 'piccola Matera' (ferma nel tempo): da qui vedi i Nebrodi e anche l'Etna... - ginugiola : RT @Graziella_bi_1: In Sicilia c'è una 'piccola Matera' (ferma nel tempo): da qui vedi i Nebrodi e anche l'Etna... - Graziella_bi_1 : In Sicilia c'è una 'piccola Matera' (ferma nel tempo): da qui vedi i Nebrodi e anche l'Etna... - scalasalva : RT @MegaleHellas: In Sicilia c'è una 'piccola Matera' (ferma nel tempo): da qui vedi i Nebrodi e anche l'Etna -