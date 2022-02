Russia-Ucraina: si rischia un disastro umanitario (Di giovedì 10 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina continua. La Russia e la BieloRussia hanno iniziato delle esercitazioni militari congiunte, che dureranno dieci giorni. Secondo la NATO si tratta del più grande dispiegamento militare della Russia nell’ex BieloRussia sovietica dalla Guerra Fredda. Intanto, le preoccupazioni internazionali aumentano, e il Regno Unito si rende disponibile con l’eventuale invio di 1000 soldati in Ucraina, nel caso che si verifichi una crisi umanitaria. L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe non essere lontana La situazione di crisi tra Russia e Ucraina preoccupa anche i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto. Ieri, il Primo ministro britannico Boris Johnson, ha annunciato che è pronto ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) La crisi tracontinua. Lae la Bielohanno iniziato delle esercitazioni militari congiunte, che dureranno dieci giorni. Secondo la NATO si tratta del più grande dispiegamento militare dellanell’ex Bielosovietica dalla Guerra Fredda. Intanto, le preoccupazioni internazionali aumentano, e il Regno Unito si rende disponibile con l’eventuale invio di 1000 soldati in, nel caso che si verifichi una crisi umanitaria. L’invasione russa dell’potrebbe non essere lontana La situazione di crisi trapreoccupa anche i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto. Ieri, il Primo ministro britannico Boris Johnson, ha annunciato che è pronto ad ...

