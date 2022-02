Jurassic Park: su Airbnb una struttura a tema con recensioni a 5 stelle (Di giovedì 10 febbraio 2022) Negli Stati Uniti è possibile prenotare su Airbnb una struttura a tema Jurassic Park con decorazioni a tema e dinosauri a grandezza naturale. I fan di Jurassic Park hanno ora l'occasione unica di vivere una vacanza da sogno in un appartamento a tema che si trova a Skamania County, Washington. La struttura, prenotabile su Airbnb ha ottenuto recensioni positive dai suoi ospiti che, con oltre 15.000 recensioni, hanno decretato il successo dell'iniziativa. La proprietà a tema Jurassic Park può contare sulle riproduzioni a grandezza naturale di esemplari di Tirannosauro Rex, Velociraptor, Brontosauro e Triceratopo. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Negli Stati Uniti è possibile prenotare suunacon decorazioni ae dinosauri a grandezza naturale. I fan dihanno ora l'occasione unica di vivere una vacanza da sogno in un appartamento ache si trova a Skamania County, Washington. La, prenotabile suha ottenutopositive dai suoi ospiti che, con oltre 15.000, hanno decretato il successo dell'iniziativa. La proprietà apuò contare sulle riproduzioni a grandezza naturale di esemplari di Tirannosauro Rex, Velociraptor, Brontosauro e Triceratopo. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic Park Kristen Wiig reciterà in Mrs. American Pie Laura Dern è nota per i suoi ruoli in film come Blue Velvet, Jurassic Park, Storia di un matrimonio (che le è valso anche un Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2019) e nel più recente ...

JOHN WILLIAMS compie 90 anni. Il visionario delle colonne sonore Harry Potter, Shindler List, Jurassic Park e molti altri. I VIDEO

Viaggio nel mondo dei dinosauri con "Jurassic Expo in Tour" Il re non può che essere il Tyrannosaurus-Rex. È al centro del padiglione, muove la testa da una parte all'altra con lo sguardo di chi sta cercando una preda. Ma, soprattutto, apre e chiude la bocca, ...

