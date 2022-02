Giorno Ricordo: Pavia intitola via a Norma Cossetto (Di giovedì 10 febbraio 2022) In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Pavia ha intitolato oggi (su proposta della consigliera Paola Chiesa, di Fratelli d'Italia, insieme ai gruppi di maggioranza) una via della città a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) In occasione deldel, il Comune dihato oggi (su proposta della consigliera Paola Chiesa, di Fratelli d'Italia, insieme ai gruppi di maggioranza) una via della città a ...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: - NicolaPorro : ???????Come ogni anno il Giorno del ricordo viene negato dai benpensanti di sinistra. E c’è chi addirittura non volev… - tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - infomobilitaMi : RT @RegLombardia: #GiornodelRicordo Oggi, 10 febbraio, si celebra Il Giorno del ricordo, a memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo gi… - hxc_matty : @RAccoss @fratotolo2 Ma è proprio il concetto di paragonare due eventi storici a non avere senso. Io celebrerei il… -