ATP Rotterdam 2022, Tsitsipas, Rublev ed Auger-Aliassime ai quarti. Lehecka l’avversario di Musetti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il torneo ATP di Rotterdam ha completato il quadro dei quarti di finale. Ancora in lizza le prime tre teste di serie del torneo, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Per tutti e tre il compito odierno si è rivelato abbastanza comodo: il greco ci mette una mezz’ora per prendere le misure di Ilya Ivashka, strappando il break, che gli vale anche la prima frazione, alla quinta occasione, per poi giocare in discesa la seconda e garantirsi il match con Alex De Minaur. A Rublev basta invece un break per ogni frazione per avere ragione del coreano Soonwoo Kwon, rischiando qualcosa solo in occasione del settimo gioco del primo set, quando concede quattro palle break comunque annullate; con lui ci sarà Marton Fucsovics, che mette al tappeto l’olandese ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il torneo ATP diha completato il quadro deidi finale. Ancora in lizza le prime tre teste di serie del torneo, Stefanos, Andreye Felix. Per tutti e tre il compito odierno si è rivelato abbastanza comodo: il greco ci mette una mezz’ora per prendere le misure di Ilya Ivashka, strappando il break, che gli vale anche la prima frazione, alla quinta occasione, per poi giocare in discesa la seconda e garantirsi il match con Alex De Minaur. Abasta invece un break per ogni frazione per avere ragione del coreano Soonwoo Kwon, rischiando qualcosa solo in occasione del settimo gioco del primo set, quando concede quattro palle break comunque annullate; con lui ci sarà Marton Fucsovics, che mette al tappeto l’olandese ...

Advertising

WeAreTennisITA : IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di… - FabianaRebora : RT @Gazzetta_it: Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - Gazzetta_it : Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - sportface2016 : #AtpRotterdam, avanza ai quarti #AugerAliassime: battuto in due set #Murray -