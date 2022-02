Uomini e Donne: Giorgio Manetti Stronca Gemma! E’ Ora di Smetterla… (Di martedì 8 febbraio 2022) A Uomini e Donne, la nostra Tina Cipollari è riuscita a rintracciare alcuni ex di Gemma Galgani. Lo scopo era quello di dimostrare che non è colpa di Tina se le storie d’amore di Gemma finiscono male. Ebbene, tra gli ex amori della Galgani, la nostra Tina è riuscita a rintracciare proprio lui, Giorgio Manetti. Il ‘gabbiano’ ha mandato un filmato in cui, in parole povere, ha invitato Gemma a smetterla di dare la colpa a Tina. Momento di divertimento invece con Luciano, che si è scatenato in un ballo con le due ballerine professioniste di Amici. Ecco quello che è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne! Giorgio Manetti interviene a U&D in difesa di Tina Quando ci sono di mezzo Gemma Galgani e Tina Cipollari non si può certo stare tranquilli. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) A, la nostra Tina Cipollari è riuscita a rintracciare alcuni ex di Gemma Galgani. Lo scopo era quello di dimostrare che non è colpa di Tina se le storie d’amore di Gemma finiscono male. Ebbene, tra gli ex amori della Galgani, la nostra Tina è riuscita a rintracciare proprio lui,. Il ‘gabbiano’ ha mandato un filmato in cui, in parole povere, ha invitato Gemma a smetterla di dare la colpa a Tina. Momento di divertimento invece con Luciano, che si è scatenato in un ballo con le due ballerine professioniste di Amici. Ecco quello che è successo nell’ultima puntata diinterviene a U&D in difesa di Tina Quando ci sono di mezzo Gemma Galgani e Tina Cipollari non si può certo stare tranquilli. ...

