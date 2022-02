Maxi tamponamento sull’A26 | due morti e decine di feriti

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ci sono due, e diversi, nelavvenuto questa mattina sull’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia. Un incidente poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato in direzione della Liguria. causato molto probabilmente per la nebbia. Coinvolti quattro camion e una quarantina di auto. Sul posto la polizia stradale di Casale Monferrato, con i sanitari del 118, tecnici di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco. Sono arrivati i vigili del fuoco di Alessandria e anche l’elicottero Drago 121 da Torino di supporto. Chiuso per consentire i soccorsi il tratto autostradale, si segnalano almeno quattro chilometri di coda. L'articolo proviene da Nuova Società.