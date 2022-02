LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dominik Paris fallisce ancora i Giochi. Oro a Feuz, Clarey argento a 41 anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 Dominik Paris: “C’E’ DELUSIONE, MA HO DATO TUTTO” LA CRONACA DELLA Discesa LIBERA 6.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.32 La Discesa ormai è conclusa, mancano solo atleti di quarta fascia. Beat Feuz è campione olimpico: lo svizzero ormai ha vinto tutto quello che poteva vincere in Discesa. Incredibile argento per Clarey a 41 anni, bronzo a Mayer. La medaglia resta ancora tabù per Dominik Paris. Dando quasi per scontato che in superG non avrà molte chance, ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30: “C’E’ DELUSIONE, MA HO DATO TUTTO” LA CRONACA DELLALIBERA 6.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.32 Laormai è conclusa, mancano solo atleti di quarta fascia. Beatè campione olimpico: lo svizzero ormai ha vinto tutto quello che poteva vincere in. Incredibilepera 41, bronzo a Mayer. La medaglia restatabù per. Dando quasi per scontato che in superG non avrà molte chance, ci ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: seconda manche spostata alle 7.45 - #alpino #Gigante #donne… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Feuz oro Clarey 2° a 41 anni. Paris manca la medaglia - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: subito fuori Innerhofer - #alpino #Discesa #Olimpiadi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mayer fa il vuoto tra poco Paris - #alpino #Discesa #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: subito fuori Innerhofer - #alpino #Discesa #Olimpiadi #DIRETTA: -