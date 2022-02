UFFICIALE – Coppa d’Africa | Koulibaly trionfa da capitano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non bastano i 90 minuti di gioco regolamentari e neanche i tempi supplementari a definire la squadra vincitrice di questa edizione della. Il trofeo è stato assegnato, infatti, ai calci di rigore, che hanno visto il Senegalre sull’Egitto. Il difensore del Napoli, Kalidou, nonchédel Senegal, ha giocato l’intera partita, andando anche per primo dal dischetto. Con carisma e grinta il centrale azzurro non fallisce dagli 11 metri, nonostante l’intuizione del portiere che tocca la palla., Senegal-Egitto Con l’ultimo rigore messo a segno da Sadio Manè, il Senegal vince per la prima volta nella storia la. Tra la gioia dei giocatori senegalesi, consapevoli di aver compiuto ...

Sono ufficiali le formazioni della finale di Coppa d'Africa tra il Senegal di Koulibaly e Mané e l'Egitto di Salah. La Nazionale senegalese è alla ricerca del primo titolo nella sua storia, mentre gli ...