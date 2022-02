Figuraccia Amadeus | prende in giro Mattarella ma non lo sa

(Di sabato 5 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/-1.mp4 Oggi bisogna dire che Marco Travaglio ha ragione da vendere. In apertura della terza serata del Festival della canzone italiana, infatti, non è mancato un commosso ringraziamento a nuovo-vecchio presidente della Repubblica Sergio. “Vorrei augurarle buon lavoto ed esprimere l’affetto e la gratitudine che proviamo nei suoi confronti”, ha detto. “Lei è per tutti noi un punto di riferimento e lo è stato anche oggi, quando ha ricordato l’importanza della cultura, dell’arte, del teatro, del cinema, della musica”. Il conduttore ha poi fatto suonare all’orchestra “Grande, grande, grande” di Mina in onore del Capo dello Stato, ma forse non si è accorto di un dettaglio… dalla Zuppa di Porro del 5 febbraio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

gilnar76 : SANREMO 2022: JOVANOTTI FIGURACCIA MONOLOGO con AMADEUS #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - ma_pi883 : Ma vogliamo parlare del rischio figuraccia che ha fatto Amadeus col caffè? Ah! Se ci fosse stato! #Sanremo2022 ?? - GJaccarino : RT @classicalball85: Amadeus magnanimo che dedica due minuti a Gilles Rocca dopo la sua figuraccia all'Isola #Sanremo2022 - classicalball85 : Amadeus magnanimo che dedica due minuti a Gilles Rocca dopo la sua figuraccia all'Isola #Sanremo2022 - pmm131x : @dalbertocarlos_ Tra i meriti di Conti,Baglioni e Amadeus ci sta aver riportato gente sulla cresta dell'onda Prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Figuraccia Amadeus

Corriere della Sera

Alla fine, un emozionatogli ha regalato un mazzo di fiori : 'Spero che tu possa ricevere ... lo show di ieri è stato tutt'altro che una. 'Tanto di me, non ti devi preoccupare: me la ......Francesco Monte pubblica un sondaggio durante la puntata del Festival ma fa unaL'ex ... Io vorrei solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato edper aver deciso che la ...A porgerle prontamente la mano c'è stato Amadeus, che come un cavaliere dall'armatura scintillante, ha salvato Ornella da una vera e propria figuraccia (Primo Articolo) “Io non bevo caffè dopo una ...Io vorrei solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo ...