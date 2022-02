Esplode il bacio gate, Barù sbotta: “Non ho baciato nessuno”, è caos (Di sabato 5 febbraio 2022) Ultime ore di fuoco nella casa del Grande Fratello VIP 6 dove i vipponi stanno cercando di capire che cosa è successo ieri sera quando ha iniziato a circolare una strana voce. Questo pomeriggio Barù è venuto a sapere che si sta parlando da ore di lui e di un presunto bacio che avrebbe dato a Delia Duran. Ve ne avevamo parlato proprio questa lanciando il bacio gate e a quanto pare, anche in casa, è scoppiata la bomba. Prima di capire quello che è successo nelle ultime ore, facciamo quindi un passo indietro. Ieri sera, Delia e Barù hanno ballato insieme. In un video si vede Gianluca dire qualcosa a Soleil e la ragazza subito scappa da Sophie a dire che c’è stato un bacio tra Barù e Delia. Poi la Sorge parla con Delia in spagnolo e le dice di non esagerare visto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) Ultime ore di fuoco nella casa del Grande Fratello VIP 6 dove i vipponi stanno cercando di capire che cosa è successo ieri sera quando ha iniziato a circolare una strana voce. Questo pomeriggioè venuto a sapere che si sta parlando da ore di lui e di un presuntoche avrebbe dato a Delia Duran. Ve ne avevamo parlato proprio questa lanciando ile a quanto pare, anche in casa, è scoppiata la bomba. Prima di capire quello che è successo nelle ultime ore, facciamo quindi un passo indietro. Ieri sera, Delia ehanno ballato insieme. In un video si vede Gianluca dire qualcosa a Soleil e la ragazza subito scappa da Sophie a dire che c’è stato untrae Delia. Poi la Sorge parla con Delia in spagnolo e le dice di non esagerare visto che ...

Esplode il bacio gate, Barù sbotta: "Non ho baciato nessuno", è caos Ultime Notizie Flash Belen e Stefano: il dolce bacio sulla fronte Le parole di Belen Rodriguez dopo il gossip sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino Mentre esplode il gossip sul ... di Andrea Nicole dopo il primo bacio con Ciprian: "Con la lingua non ...

