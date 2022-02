Derby Inter-Milan, debutto per Maignan. Ultimo per Handanovic? (Di sabato 5 febbraio 2022) Mike Maignan non ha giocato il Derby d'andata tra Milan e Inter poiché infortunato. Esordirà dunque oggi nella stracittadina meneghina Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022) Mikenon ha giocato ild'andata trapoiché infortunato. Esordirà dunque oggi nella stracittadina meneghina

Advertising

FBiasin : #Inter, cena pre-#derby in corso ad Appiano con il presidente Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e tutti i giocatori. #DerbyMilano - Inter : ??? | STADIO Sei pronto a ricevere i #DigitalBits? Ecco come fare: ? Scarica il nuovo AstraX wallet ? Vieni allo… - DiMarzio : #Tomori raggiunge il ritiro del @acmilan insieme alla squadra e rassicura: 'Sto bene' - news24_inter : Il commento di #Nesta sul derby ???? - noilman : RT @MyGreatest11: Fantasy Derby della Madonnina AC Milan 03/04 vs Inter 09/10 Score? -