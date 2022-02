Andreazzoli | «Dispiaciuto per Ricci | ma ora siamo più forti»

(Di sabato 5 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli Aurelioin conferenza stampa alla vigilia del match col Bologna. MERCATO – «Dichiaramente è, perché abbiamo messo tante attenzioni su di lui. Però come ha già spiegato il direttore, abbiamo fatto le cose in maniera ponderata. Eravamo convinti di aver agito nel verso giusto, ora che ho preso coscienza dei ragazzi nuovi credo che abbiamo fatto un miglioramento notevole». CACACE – «Cacace non lo conoscevo affatto, ma ho avuto buone sensazioni che sono diventate certezze da quando si allena con noi. Il ragazzo ha qualità, forza, esperienza nonostante la giovane età. Pietro ha dimostrato di essere bravo a trovare l’ideale». BOLOGNA – «Il Bologna è una squadra che all’andata ha perso contro di noi e che si vorrà rifare. Esce da risultati non ottimali, ...

CANNAVARO CT - 'Mi piacerebbe conoscerlo e mi è dispiaciuto che abbia detto di no. So che non se l'... LA SQUADRA CHE HA COLPITO - 'L'Empoli ha giocatori giovani e di talento, Andreazzoli sta facendo un ...... anche a Roma ha dato un segnale molto positivo, mi è dispiaciuto non aver fatto punti, ma con il ... "Il gruppo di Andreazzoli ha i punti che si merita - avvisa Juric - , gioca un calcio moderno che mi ...