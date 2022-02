(Di venerdì 4 febbraio 2022)-Oltre 60 chilogrammi di marijuana proveniente dalla Sardegna sono stati intercettati al porto didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. L’interesse per il carico trasportato da un furgone, manifestato dalanti”, la mancanza di documentazione di accompagnamento della merce e l’atteggiamento del conducente hanno insospettito le Fiamme Gialle del locale Gruppo, che hanno deciso di ispezionare accuratamente il mezzo, scovando buste di cellophane sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana. L’autista del veicolo, un Italiano di 45 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di. La misura è stata adottata allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di ...

Advertising

ilfaroonline : Civitavecchia, sbarca con 60 chili di droga: incastrato dal cane antidroga “Losna” - idea_radio : Parla il responsabile Alessandro Panizza - 85FdR : 'Nandez si sta imbarcando proprio in questi minuti sul traghetto Tirrenia Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Prenotato… - 85FdR : @scr_Mat Si sta imbarcando sul traghetto Cagliari-Arbatax-Civitavecchia Sbarca domani alle 05:45 -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia sbarca

TRC Giornale

dal traghetto giunto da Tunisi e viene arrestato - La Polizia di frontiera diha arrestato un cittadino extracomunitario di 32 anni appena sbarcato da un traghetto ...Solo la scorsa settimana, infatti, la MSC Grandiosa aveva sbarcato, sempre nel porto di Genova, ben 40 persone contaminate per poi proseguire il viaggio verso. In quel caso i passeggeri ...Il presidente dell'AdSP Musolino: “Numeri che devono indurci a un sano ottimismo unito a grande cautela e consapevolezza delle questioni ancora aperte” ...(FERPRESS) – Civitavecchia, 21 GEN – Il 2021 si è chiuso con dati di traffico complessivamente positivi per il Network, che da un lato fanno ben sperare per una effettiva ripresa post-Covid; dall’altr ...