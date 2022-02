ATR testa con successo carburante 100% sostenibile sull’Atr72-600 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'azienda aeronautica ATR, joint-venture tra Airbus e Leonardo e leader nella produzione di aerei per il trasporto regionale, ha annunciato di aver eseguito con successo una serie di test, a terra e in volo, utilizzando carburante per aviazione totalmente sostenibile (Sustainable Aviation Fuel - 100% SAF) in uno dei due motori di un prototipo di Atr72-600, accumulando 7 ore di volo. L'aereo era alimentato da Neste MY Sustainable Aviation Fuel, prodotto al 100% con rifiuti riciclati e da materie prime residue, come olio da cucina esausto. Questi test fanno parte del processo di certificazione degli aeromobili ATR con 100% SAF. Nel settembre 2021, ATR ha annunciato una collaborazione con Braathens Regional Airlines e Neste per accelerare questa certificazione. Le aziende stanno lavorando ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'azienda aeronautica ATR, joint-venture tra Airbus e Leonardo e leader nella produzione di aerei per il trasporto regionale, ha annunciato di aver eseguito conuna serie di test, a terra e in volo, utilizzandoper aviazione totalmente(Sustainable Aviation Fuel -SAF) in uno dei due motori di un prototipo di Atr72-600, accumulando 7 ore di volo. L'aereo era alimentato da Neste MY Sustainable Aviation Fuel, prodotto alcon rifiuti riciclati e da materie prime residue, come olio da cucina esausto. Questi test fanno parte del processo di certificazione degli aeromobili ATR conSAF. Nel settembre 2021, ATR ha annunciato una collaborazione con Braathens Regional Airlines e Neste per accelerare questa certificazione. Le aziende stanno lavorando ...

