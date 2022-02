Su Facebook e Instagram arrivano gli avatar in 3D

Advertising

Raiofficialnews : Le cartoline mandate dagli artisti, il backstage, i momenti più belli e le esibizioni: il racconto di #Sanremo2022… - SM_Difesa : Oggi ti diamo la possibilità di creare un post per la #MarinaMilitare Partecipa anche tu a “Crea il Tuo post” Li… - sampdoria : ?? | FIGURINE È la figurina di Roberto #Mancini 'La Più Amata: i Bomber'. Comparirà sull’album #CalciatoriPanini… - giovannimongia2 : RT @Corriere: Michela Murgia ha annunciato di aver dovuto cancellare le date dei suoi spettacoli a causa dell’insorgere di una malattia che… - bicimarco : @Corriere Io non ti discrimino ... Non so manco chi sei ... Non vedo San Remo , non ho visto nessun tuo film non ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Instagram

... i giovani, dice, stanno abbandonandoa favore dei rivali, primi tra tutti TikTok ("La ... ha detto l'inossidabile Mark) e, che però è sempre suo. A livello economico i conti tengono. ...Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su, Twitter e. Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli. AUTORE ...(RTTNews) - Asian stocks retreated on Thursday after Meta, which owns Facebook, Instagram and WhatsApp, missed on Wall Street earnings estimates and posted a weaker-than-expected forecast.The most significant losses came from regions like Latin America and Africa indicating that Meta's products including Facebook, Instagram, and WhatsApp are nearing saturation. Facebook has lost daily ...