Muore per Covid prete no vax: "Nei vaccini cellule di feti abortiti" (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ morto a 51 anni a causa delle complicanze del Covid don Paolo Romeo, sacerdote no-vax dell'abbazia di Santo Stefano a Genova. Il religioso, nonostante le pressioni degli amici, è rimasto fino all'ultimo giorno... Leggi su today (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ morto a 51 anni a causa delle complicanze deldon Paolo Romeo, sacerdote no-vax dell'abbazia di Santo Stefano a Genova. Il religioso, nonostante le pressioni degli amici, è rimasto fino all'ultimo giorno...

Advertising

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - robgaravaglia : RT @Antonio79B: 'La parola rivoluzione è una parola per la quale si uccide, per la quale si muore, per la quale si mandano a morte le masse… - romi_andrio : RT @Antonio79B: 'La parola rivoluzione è una parola per la quale si uccide, per la quale si muore, per la quale si mandano a morte le masse… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Cade e batte la testa: muore 86enne di Porpetto "Da Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi poi 2.99 al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la ...

Il figlio stroncato mentre l'assiste, una settimana dopo muore la madre: il funerale lo paga il Comune ... e infatti sul posto era intervenuta anche l'ambulanza veterinaria del servizio 'Mi fido di te', che aveva affiancato soccorritori, vigili del fuoco e Polizia per consentire loro di entrare in casa.

Dramma in casa a Roma: il compagno muore per un malore, lui lo abbraccia e sviene RomaToday "Caro bollette, lo sport di base muore" Cresce la tensione nel mondo dello sport per il caro bollette. Sull’argomento interviene l’assessore comunale Cosimo Guccione: "Troppi costi per le società sportive, i fondi del decreto sostegni sono ...

Scooter contro bicicletta Muore ciclista di 47 anni La Ss 9 via Emilia è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Questo ha provocato il congestionamento del traffico e lunghe code. Una lunga scia di incidenti che insanguina le strade del ...

"Da Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1 al mese3 mesi poi 2.99 al mese3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la ...... e infatti sul posto era intervenuta anche l'ambulanza veterinaria del servizio 'Mi fido di te', che aveva affiancato soccorritori, vigili del fuoco e Poliziaconsentire loro di entrare in casa.Cresce la tensione nel mondo dello sport per il caro bollette. Sull’argomento interviene l’assessore comunale Cosimo Guccione: "Troppi costi per le società sportive, i fondi del decreto sostegni sono ...La Ss 9 via Emilia è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Questo ha provocato il congestionamento del traffico e lunghe code. Una lunga scia di incidenti che insanguina le strade del ...