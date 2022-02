Mattarella: Conte, sue parole bussola per società più giusta (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Le parole del Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa". Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Ledel Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano laper continuare a costruire unapiù, più inclusiva e più equa".

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Conte Mattarella: Conte, sue parole bussola per società più giusta Per Conte, Mattarella "ha nuovamente dato prova della sua alta statura morale, del suo senso dello Stato e della sua incrollabile devozione verso le Istituzioni e il bene comune". Conte ricorda anche ...

