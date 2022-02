La rielezione di Mattarella e le tre sfide italiane secondo Civiltà Cattolica

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lanel numero in libreria dal prossimo sabato presenta il nuovo settennato di Sergioe le tre grandi questioni, partendo da una ricostruzione di quanto è successo nei giorni trascorsi che può essere riassunta in questo passaggio: “La girandola dei nomi è continuata – tra fughe in avanti e go and stop – e ha prodotto astensioni e schede bianche. Purtroppo, si è assistito anche al gioco del talent show, come è stato definito, ossia quello di tirare in ballo nomi impor- tanti delle istituzioni senza la garanzia che fossero condivisi, intestandoseli ed esponendoli in modo inappropriato. E questo fino a che non è arrivato un segnale chiarissimo alla sesta votazione, quandoha raggiunto quota 336 voti e la sua candidatura ha ricevuto palese disponibilità di ...