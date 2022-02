AMIGA Disponibile il progetto Arduino Amiga Floppy Disk Reader Writer

Leggi su gamesandconsoles

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno dei migliori progetti sempre aggiornato e utile per i fansè quello dello sviluppatore Robert Smith che ha creato tramiteun verodrive che permette la possibilità di caricare veriin tempo reale in emulatori come WinUAE ,Amiberry ma anche sulla macchina originale.Inoltre permette di comunicare con un PC al fine di recuperare i dati da eventuali dischi formattati. Ciò include il software Windows per copiare da e verso i file ADF. Formati Il firmwarepermette di leggere i dati MFM grezzi da ogni traccia del. La decodifica dei dati del settore avviene sul PC. Solitamente viene creato un file immagine(ADF per, .img per ATARI ST e ...