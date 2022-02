Alessia Macari a 15 giorni dal parto ha perso già 15 chili (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alessia Macari si fa vedere in piedi per la prima volta a 15 giorni dal parto: lo scorso 14 gennaio ha messo al mondo Nevaeh, per la gioia del marito, il calciatore Oliver Kragl. La mora 28enne ha già perso 15 chilogrammi, come ha svelato nelle sue IG Stories: ai fan mostra com’è ora. Indossa Leggi su people24.myblog (Di giovedì 3 febbraio 2022)si fa vedere in piedi per la prima volta a 15dal: lo scorso 14 gennaio ha messo al mondo Nevaeh, per la gioia del marito, il calciatore Oliver Kragl. La mora 28enne ha già15 chilogrammi, come ha svelato nelle sue IG Stories: ai fan mostra com’è ora. Indossa

Advertising

AndreaGalastro : @BertoBarto26 cosa c’entra ora alessia macari - zazoomblog : “Ho già perso 15 chili”. Alessia Macari in forma smagliante a sole due settimane dal parto - #perso #chili”.… - infoitcultura : Alessia Macari, la spallina cade giù: le mani non riescono a contenerle - infoitcultura : Alessia Macari, a pochi giorni dal parto dimagrimento improvviso | Non è rimasto più niente - infoitcultura : Alessia Macari ecco com ora a 15 giorni dal parto ha perso gi 15 chilogrammi -