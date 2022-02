Tre Ponte, Damiano duro contro Maglione: “Un miracolato che proprio non ce la fa a capire” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“C’è da riconoscerlo, pur essendo in piena confusione i Cinque Stelle sono coerenti almeno in una cosa: il non capire“. Comincia così la nota di Franco Damiano, sindaco di Montesarchio che mette nel proprio mirino il deputato grillino Maglione. Prosegue infatti la fascia tricolore: “Perché a leggere la nota di Pasquale Maglione sulla questione Tre Ponti va effettivamente riconosciuto al deputato che ancora una volta, in coerenza, non ha capito. E va riconosciuta l’abilità di passare dai vaffa all’aspirazione di diventare democristiani oggi (che aspirazione resterà però).Lo abbiamo detto, ridetto, stradetto, anche sbattendo i pugni sul tavolo in una riunione infuocata in Provincia dove abbiamo ribadito le nostre ragioni: su Tre Ponti occorre che chi ha responsabilità se le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“C’è da riconoscerlo, pur essendo in piena confusione i Cinque Stelle sono coerenti almeno in una cosa: il non“. Comincia così la nota di Franco, sindaco di Montesarchio che mette nelmirino il deputato grillino. Prosegue infatti la fascia tricolore: “Perché a leggere la nota di Pasqualesulla questione Tre Ponti va effettivamente riconosciuto al deputato che ancora una volta, in coerenza, non ha capito. E va riconosciuta l’abilità di passare dai vaffa all’aspirazione di diventare democristiani oggi (che aspirazione resterà però).Lo abbiamo detto, ridetto, stradetto, anche sbattendo i pugni sul tavolo in una riunione infuocata in Provincia dove abbiamo ribadito le nostre ragioni: su Tre Ponti occorre che chi ha responsabilità se le ...

