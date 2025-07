Medaglie d’Oro bruciato lo chalet | Gravissimo

Un incendio doloso ha devastato lo chalet in legno di piazza delle Medaglie d’Oro, un punto di ritrovo per l’intera comunità. La distruzione della struttura comunale, particolarmente amata da anziani, famiglie e bambini, rappresenta un grave atto vandalico che ha colpito il cuore del nostro quartiere. Filippo Ferraro commenta con amarezza: "Un gesto gravissimo che ci lascia sconfortati". È fondamentale unirci per ricostruire e tutelare i nostri spazi di aggregazione.

Un incendio doloso ha distrutto lo chalet in legno del giardino di piazza delle Medaglie d'Oro. Il rogo è divampato all'alba di domenica, danneggiando in modo irreversibile la struttura comunale assegnata a un'associazione del territorio. Un atto vandalico che ha colpito il cuore di uno spazio frequentatissimo da anziani, famiglie e bambini, soprattutto durante l'estate. "Un gesto gravissimo che ci lascia sconfortati – ha detto Filippo Ferraro, presidente del Quartiere 5 – e che danneggia in modo importante un'area verde molto frequentata, dove da quest'anno abbiamo introdotto anche attività come la ginnastica all'aperto e vari eventi culturali dell'Estate Fiorentina".

