Andrea Delmastro contro Elly Schlein | Ha scordato quando diceva che lo chiede l' Europa?

Andrea Delmastro si scaglia contro Elly Schlein, ricordandole che le sue affermazioni sulla Spagna come modello virtuoso sono sbagliate, dimenticando forse che l’Europa stessa sostiene questa narrazione. La leader del PD aveva elogiato le riforme spagnole come esempio di successo, ma ora la realtà sembra essere diversa. Un episodio che mette in discussione la credibilità delle dichiarazioni ufficiali e il reale stato dell’economia europea.

Uno scivolone: Elly Schlein prende ad esempio il Paese che da mesi è nell'occhio del ciclone, la Spagna. La segretaria del Pd indica nella Spagna un esempio virtuoso da seguire. Tutto vero. Secondo la leader dem, l’economia spagnola è una delle più dinamiche d’Europa, grazie a riforme concrete: "Il governo spagnolo ha facilitato un patto tra imprese e sindacati per ridurre i contratti precari e ha incrementato del 50% il salario minimo". Per Schlein la Spagna sta investendo seriamente in politiche industriali, con incentivi mirati e interventi strategici sui costi energetici. "Questo è l’approccio giusto per sostenere l’economia reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Delmastro contro Elly Schlein: "Ha scordato quando diceva che lo chiede l'Europa?"

