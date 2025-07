Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze | orari tv percorso favorite Si arriva in salita

Il Giro d’Italia femminile 2025 si avvicina a un momento decisivo: la quarta tappa, con il suo primo arrivo in salita, promette emozioni e sfide intense. Da Castello Tesino a Pianezze, il percorso ondulato e il GPM di Cugnan metteranno alla prova le aspiranti campionesse. La battaglia per la maglia rosa si accende, e le favorite sono pronte a darsi battaglia: chi conquisterà l’altura e la leadership? Scopriamolo insieme!

Il Giro d’Italia femminile 2025 arriva alla quarta tappa. Una frazione fondamentale per la classifica generale, perchè ci sarà l’atteso primo arrivo in salita e dunque le pretendenti alla classifica generale si daranno battaglia. PERCORSO. Bisognava aspettare la quarta tappa per trovare il primo arrivo in salita. Da Castello Tesino partirà un percorso ondulato che attraverserà il GPM di terza categoria di Cugnan, per poi affrontare la breve salita di Ca’ del Poggio. Il muro di Santo Stefano anticiperà poi la salita finale di Pianezze (11.2 km al 7% di pendenza media). ALTIMETRIA. PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE. 🔗 Leggi su Oasport.it