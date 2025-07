Il ’caso’ spiagge a Forte | Quella comunale senza servizi e chi ha la corrente alle tende

Le spiagge di Forte, tra richieste di servizi e problemi di gestione, sono al centro di un acceso dibattito. Mentre il sindaco si esprime con fermezza contro i balneari, la spiaggia comunale di Levante rimane ancora chiusa, alimentando le polemiche. Enrico Ghiselli, consigliere di Legalità e Trasparenza, ritorna sull’argomento, ricordando le promesse di denuncia del primo cittadino e sollevando nuovi interrogativi sulla responsabilità e sul futuro di queste aree. La situazione resta complicata e da chiarire.

"Il sindaco fa affermazioni perentorie ai balneari: peccato che la spiaggia comunale di levante ancora non abbia aperto". Il consigliere di LegalitĂ e trasparenza, Enrico Ghiselli, torna sull’argomento. "Il primo cittadino – ricorda – nel consiglio comunale del 5 giugno dichiarò in maniera decisa che avrebbe “sporto denuncia contro ignoti per sapere di chi era la responsabilitĂ della inaccettabile situazione di degrado della struttura comunale” ma ad oggi il modulo è ancora non funzionante (no ombrelloni, no punto ristoro, in fase di montaggio le tende, ma non ancora utilizzabili), solo il salvamento garantito, ma nessuna denuncia presentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it