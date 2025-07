Nasce la sala prove per la musica

Nasce la sala prove itinerante per le scuole, un innovative spazio dedicato alla musica come strumento di crescita e integrazione. "Scrivere canzoni può cambiare una vita", afferma Chiara Cossio, psicopedagogista. Questo progetto mira a offrire ai giovani un'opportunità di espressione, comunicazione e scoperta di sé attraverso la musica. Un'iniziativa che promette di trasformare la passione musicale in un potente motore di cambiamento e comunità.

Un nuovo progetto musicale che prevede una sala prove itinerante per le scuole. "Scrivere canzoni può cambiare una vita. Per gli adolescenti la musica è voce, espressione, identità, resilienza - spiega Chiara Cossio, psicopedagogista -. Può essere un modo di esprimere i propri pensieri. La musica può essere anche un modo per comunicare con gli altri e di stabilire connessioni con persone che condividono interessi e passioni simili". Il progetto è stato annunciato a Cinifabrique durante la tappa di "Navigazioni", il programma tra Lombardia, Piemonte e Veneto che vede la partecipazione di realtà educative e sociali e che vede il coinvolgimento attivo degli adolescenti di Cinisello, con l'obiettivo di promuovere la legalità, il senso civico e la riqualificazione urbana attraverso azioni concrete.

