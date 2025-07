Corri la vita si accende Tutti in blue per solidarietà Porcaroli testimonial

Corri la Vita si veste di blu per un gesto di solidarietà senza pari. Quest’anno, la corsa più partecipata d’Europa, patrocinata dall’UNESCO, rinnova il suo impegno contro il tumore al seno con il coinvolgimento di Porcaroli come testimonial. Indossa anche tu il blu, simbolo di speranza e unità, e contribuisci a fare la differenza. Unisciti a questa grande battaglia: ogni passo è un messaggio di solidarietà e rinascita.

Sarà il bijou blue, un’elegante tonalità carta da zucchero, il colore della t-shirt Ferragamo per la ventitreesima edizione di Corri la Vita, la corsa non competitiva più partecipata d’Europa, che quest’anno riceve anche il patrocinio Unesco. Nata nel 2003 per sostenere la prevenzione e la cura del tumore al seno, Corri la Vita ha raccolto finora oltre 9,3 milioni di euro, aiutando più di 500.000 donne. L’edizione 2025 ha già superato i 580.000 euro di donazioni da parte delle aziende sponsor, a cui si aggiungeranno le iscrizioni. L’appuntamento è per domenica 28 settembre, con partenza dal parco delle Cascine e arrivo in piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial

In questa notizia si parla di: corri - vita - blue - accende

Alla Rinascente il Black Friday esclusivo per Corri la Vita - Venerdì 23 maggio, la Rinascente di Firenze ospita il Black Friday Preview, esclusivo per Corri La Vita.

La Notturna di Chieti: 25 anni di corsa, passione e solidarietà C’è un evento, a Chieti, che ogni anno accende le vie della città con passi, sorrisi, cuore e gambe in movimento. Gara Corrilabruzzo. Si tratta della "Notturna Città di Chieti", che venerdì 13 giugn Vai su Facebook

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial; Attenzione a questa spia gialla: cosa bisogna fare.

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial - L’attrice: "Un progetto che mi tocca profondamente, felice di dargli voce". Segnala lanazione.it

Corri la Vita, maglia 'bijou blue' per la nuova edizione. Benedetta Porcaroli testimonial - della ventitreesima edizione di Corri La Vita, prima manifestazione podistica non competitiva in Europa, ch ... 055firenze.it scrive