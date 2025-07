Panieri chiama il Governo | Più fondi per i Comuni

Il sindaco Marco Panieri lancia un appello urgente al governo: fondi stabili e strumenti efficaci sono essenziali per i comuni italiani. Come presidente di Anci Emilia-Romagna, ha sottolineato la necessità di un impegno straordinario per rispondere ai bisogni delle comunità e garantire uno sviluppo sostenibile. Con questa richiesta, si apre un importante dibattito sulla tutela e il sostegno degli enti locali, che rappresentano il cuore pulsante delle nostre città .

"Serve un impegno straordinario per garantire ai Comuni risorse stabili, flessibilità e strumenti per rispondere ai bisogni delle comunità ". È l'appello lanciato dal sindaco Marco Panieri, che nelle vesti di presidente di Anci Emilia-Romagna ha partecipato nei giorni scorsi a Napoli ai lavori del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani dedicato alle principali sfide che attendono gli enti locali in vista della prossima Legge di bilancio e della revisione della delega fiscale. Al centro del confronto, il quadro finanziario dei Comuni, l'attuazione del Pnrr e la necessità di rilanciare gli investimenti, a partire dal settore della casa.

