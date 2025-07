Diesel Euro 5 si cambia Blocco rinviato al 2026 | E solo nelle grandi città

Una svolta importante per i possessori di veicoli diesel Euro 5: grazie a un emendamento approvato, il blocco previsto per ottobre viene rinviato al 2026 e limitato alle grandi città. Questa decisione offre respiro e opportunità di pianificazione, permettendo a molti di mantenere in servizio i propri mezzi più a lungo. La nuova scadenza è un passo strategico che cambia le regole del gioco nel settore dei trasporti italiani.

I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare anche dopo la scadenza prevista per il prossimo primo ottobre. Salta, con un emendamento al decreto Infrastrutture approvato ieri dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, il blocco delle vetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 alimentati a gasolio, che fra un paio di mesi sarebbero diventati illegali in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La nuova scadenza è fissata a ottobre 2026. Inoltre, lo stop si applicherà prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, e non più 30. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diesel Euro 5, si cambia. Blocco rinviato al 2026: "E solo nelle grandi città"

