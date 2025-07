Leclerc che disastro | grosso rischio per la Ferrari

Il 7 volte campione del mondo ha mostrato ancora una volta la sua esperienza, ma è stato il disastro di Leclerc a scuotere le fondamenta della Ferrari. Quel weekend di Silverstone, iniziato con speranze e ottimismo, si è rapidamente trasformato in una delusione che mette a rischio il morale e la competitività del team. Ora, più che mai, la scuderia deve trovare le risposte per riprendersi e tornare in corsa.

Il rischio per la Ferrari è stato enorme: il disastro di Charles Leclerc fa discutere, l’ex compagno di squadra non le manda a dire. Il weekend di Silverstone era cominciato molto bene per la Ferrari ma si è rapidamente trasformato in un altro mezzo flop. Le prove libere del venerdì avevano dato fiducia al team di Maranello e a tutti i tifosi, prima che le qualifiche relegassero Leclerc e Hamilton in terza fila. Il 7 volte campione del mondo ha poi concluso la sua gara al quarto posto, mentre il monegasco è arrivato al traguardo addirittura 14esimo. La Ferrari resta seconda in classifica Costruttori e guadagna anche qualcosa sulla Mercedes, ma è una magra consolazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: leclerc - ferrari - disastro - rischio

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

SAINZ ACCUSA LECLERC: “HA DISTRUTTO LA MIA GARA” “Nella prima azione, in curva 4, mi ha superato in maniera aggressiva e se non mi fossi tolto di mezzo, mi avrebbe colpito. Era il suo unico punto di sorpasso, quindi ha rischiato. Credo sia sorprend Vai su Facebook

Leclerc, che disastro: grosso rischio per la Ferrari; F1 | Ferrari, che disastro: Leclerc, incidente prima della Sprint: qualifiche a rischio?; Formula 1, Norris vince il GP Silverstone: classifica aggiornata e ordine d’arrivo.

Ferrari, svelato il male oscuro denunciato da Leclerc: l'idroguida il problema della SF-25. Giovinazzi rinnova - Svelato il misterioso problema della Ferrari in qualifica lamentato da Leclerc a Silverstone, sarebbe l'idroguida. Da sport.virgilio.it

F1 Gp Silverstone, Ferrari credici: serve la gara perfetta di Hamilton e Leclerc, zero errori e litigi. Rischio meteo - La Ferrari si affaccia al Gran Premio di Silverstone con la voglia di fare di provare l'impresa pur partendo dalla terza fila, servirà la gara perfetta di Hamilton e Leclerc senza troppi litigi ... Lo riporta sport.virgilio.it