Mentre i lavori sul ponte sul Serchio proseguono spediti, l’attenzione si sposta verso il futuro e la partecipazione attiva dei giovani. A Palazzo Ducale, oltre 300 studenti delle scuole superiori di Lucca avranno l’opportunità di lasciare il loro segno con un contest per scegliere il nome della nuova infrastruttura, coinvolgendo così l’intera comunità in un progetto di crescita, innovazione e condivisione. La sfida è appena iniziata: scopriamo insieme come i ragazzi plasmeranno il futuro della città!

Mentre i lavori al nuovo ponte sul Serchio avanzano a buon ritmo, a Palazzo Ducale si guarda già al futuro con un progetto che coinvolgerà oltre 300 studenti degli istituti superiori del comune di Lucca. Il nome della nuova infrastruttura sarà infatti scelto dai ragazzi attraverso un contest promosso dalla Provincia, che si svilupperà lungo l’intero anno scolastico. L’iniziativa è stata presentata ieri dal presidente della Provincia, Marcello Pierucci, insieme ad alcuni rappresentanti del Comitato di indirizzo che guiderà il percorso: tra questi Donatella Buonriposi, Gabriele Calabrese, Riccardo Del Dotto, Francesca Fazzi, Lorenzo Maffei, Ave Marchi, Emanuele Pellegrini e Andrea Salani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte sul Serchio, via al contest. Il nome sarà scelto dagli studenti: "Coinvolgeremo tutta la comunità"

