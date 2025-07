La migliore ciliegia d’Italia è dell’azienda Micagni

La Sardegna si conferma protagonista nel mondo delle ciliegie, conquistando il cuore dei giudici con la sua eccellenza. Durante la 19ª Festa Nazionale "Città delle Ciliegie" a Lanusei, la ciliegia d8217Italia, coltivata dall’azienda Micagni in Vignola, ha ottenuto il riconoscimento come la migliore del Paese. Un traguardo che celebra la qualità e la tradizione italiana. La vittoria di questa prelibatezza è un ulteriore riconoscimento alla passione e dedizione dei produttori italiani.

È ancora Vignola che si aggiudica il premio di Migliore Ciliegia d’Italia e lo fa in terra di Sardegna. Nei giorni scorsi, infatti, nell’ambito della 19^ Festa Nazionale "CittĂ delle Ciliegie", si è svolto a Lanusei (OG) il XXVI Concorso Nazionale "Ciliegie d’Italia", campionato delle migliori ciliegie prodotte nei 73 territori di collaborazione con il network "CittĂ delle Ciliegie" fondato nel 2003. A trionfare, per la seconda volta, è stata l’ azienda agricola Micagni di Giammarco Micagni. "Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento – ha commentato Micagni – anche perchĂŠ continuiamo a fare innovazione all’interno della nostra azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it