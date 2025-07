Rivolta nel carcere minorile di Torino 9 condanne per oltre 35 anni | contestata la devastazione

Una notte di tensione e giustizia si è consumata nel carcere minorile di Torino, dove sono state pronunciate 9 condanne per oltre 35 anni di reclusione, con al centro la grave contestazione di devastazione. La sentenza, emessa poco prima di mezzanotte per evitare la scadenza delle misure cautelari, segna un importante passo nel contrasto alla violenza tra i giovani detenuti. Nel 2024, un’evasione di massa è stata prontamente sventata, dimostrando l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Rivolta nel carcere a Brissogne, 5 agenti intossicati: detenuti hanno dato fuoco a materassi e lenzuola - Una violenta rivolta è scoppiata nel carcere di Brissogne, dove cinque agenti sono rimasti intossicati a causa di incendi appiccati dai detenuti.

