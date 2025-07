Corriere dello Sport | Osimhen il Galatasaray paga la clausola | 75 milioni al Napoli

Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray si fa sempre più concreto: il club turco ha deciso di mettere sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, dimostrando determinazione e ambizione. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato e sorprendere tutti gli appassionati. La trattativa si svela come una sfida di volontà e strategia, ma cosa succederà ora? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

"> Leonardo DiCaprio, nei panni del lupo di Wall Street, diceva ai suoi manager: «Non accettate un no come risposta». Una regola che il Galatasaray sembra aver fatto propria, almeno fino a un certo punto. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club turco ha infatti deciso di piegarsi alla volontà del Napoli e pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro per Victor Osimhen, valida fino al 9 luglio 2025. Dopo aver visto respinte due proposte (50 milioni la prima, 60 più 15 su futura rivendita la seconda, spalmati su sei anni), il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukçu è sbarcato a Milano nella serata di ieri per chiudere la trattativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Osimhen, il Galatasaray paga la clausola: 75 milioni al Napoli”

