Eccellenze lucchesi Taglio del nastro per Extra Lucca e l’olio di alta qualità

Il taglio del nastro di “Extra Lucca Summer Edition” segna l’inizio di un evento imperdibile nel cuore di Lucca. Fino al 31 luglio, il loggiato di Palazzo Pretorio ospita eccellenze lucchesi, con protagonista l’olio extravergine di alta qualità, grazie alla passione di Maestrod’olio Fausto Borella. Un’occasione unica per scoprire sapori autentici e benefici per la salute, anche in tempi di rincari. L’olio è un tesoro da tutelare e condividere, e questa manifestazione ne celebra la bontà.

Taglio ufficiale del nastro ieri mattina per “ Extra Lucca Summer Edition “ tradizionale appuntamento nel loggiato di Palazzo Pretorio che fino al 31 luglio vede protagonista l’ olio extravergine di oliva, grazie all’impegno del Maestrod’olio Fausto Borella. La kermesse dedicata all’olio e dintorni è un’opportunità per fare il pieno di gusto e salute a un prezzo a misura di famiglia. “Negli ultimi anni ci sono stati dei rincari ma l’olio è un prodotto importante, investirci è segno di crescita culturale – sottolinea Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod’olio –. Oggi un prezzo di 23-25 euro per mezzo litro non deve stupire, perchè è un frutto di qualità, di bontà delle nostre campagne e di professionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenze lucchesi. Taglio del nastro per “Extra Lucca“ e l’olio di alta qualità

