La variante al Pgt | Servono scelte più coraggiose

Valentino Scaccabarozzi, a nome di tutti i colleghi, sottolinea con fermezza che le varianti al PGT richiedono scelte più coraggiose e visioni audaci. Non basta limitarsi, bisogna osare di più: progetti di recupero innovativi, spazi verdi ampliati e edifici sostenibili devono diventare la norma. Solo così Lecco potrà trasformarsi in una città moderna, resiliente e in sintonia con l’ambiente. È arrivato il momento di agire con lungimiranza e determinazione.

Non basta, bisogna osare molto di più: più progetti di recupero, più aree verdi, più edifici sostenibili. A chiedere per Lecco "una visione più ambiziosa, che metta al centro interventi di rigenerazione urbana sostenibile, con maggiore permeabilità dei suoli, incremento delle piantumazioni, uso di materiali drenanti e soluzioni di bioarchitettura", è Valentino Scaccabarozzi, architetto di 65 anni. Lo chiede a nome di tutti i colleghi, quale presidente dell’Ordine di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecco. Nell’ambito della procedura in corso di Valutazione ambientale strategica relativa alla variante generale del Piano di governo del territorio di Lecco, ha depositato una serie di osservazioni per proporre modifiche più stringenti, perché l’inquinamento a Lecco è troppo alto, restano isole di calore, la riduzione del consumo di suolo del 18% è comunque limitata e non si garantisce nemmeno una reale rinaturalizzazione delle cave dismesse, ad esempio sul Magnodeno, a monte della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La variante al Pgt: "Servono scelte più coraggiose"

In questa notizia si parla di: variante - servono - scelte - coraggiose

La variante al Pgt: Servono scelte più coraggiose; Variante dell'Adriatica a Mezzano, De Carli (Pdf): Vicini al comitato, servono soluzioni alternative; Via libera alla variante ‘Universal Bench’: in zona Mirteto sorgerà un centro commerciale.

Coffee Break, il piano di Capone (Ugl): "Servono scelte coraggiose per industria e lavoratori" - In un contesto così difficile, servono scelte coraggiose, per difendere l’industria europea ed il nostro sistema economico ed anche sociale”. Segnala iltempo.it

Fedriga: “Servono scelte coraggiose a livello nazionale per riformare sistema sanitario” - Fedriga: “Servono scelte coraggiose a livello nazionale per riformare sistema sanitario” Il governatore, intervenuto ieri a Trieste a un congresso, ha sottolineato come il mutato contesto ... Riporta quotidianosanita.it