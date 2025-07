Chi si rivede El Bilal Touré | l’acquisto più costoso nella storia dell’Atalanta torna a Bergamo

El Bilal Touré, il talento ivoriano tornato a Bergamo, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’Atalanta grazie al suo acquisto record e alle imprese sul campo. Pur avendo giocato solo 17 partite, il suo contributo, culminato nel gol decisivo contro il Marsiglia, ha fatto sognare i tifosi e rafforzato un legame speciale con la città. Qualunque sia il suo futuro, l’emozione di quei momenti rimarrà sempre nel cuore di Bergamo...

All' Atalanta ha giocato poco, solo 17 partite, ma ha vinto l' Europa League. L'ha definita l'emozione più grande della sua vita professionale. Ha segnato 3 gol, uno dei quali indimenticabile contro il Marsiglia nei minuti di recupero della semifinale di ritorno, dando il via alla festa, ai fuochi d'artificio nel cielo di Bergamo. Ragion per cui, comunque andrà il futuro, il legame tra El Bilal Touré e l' Atalanta in qualche modo resterà speciale. Una cosa, intanto, è certa: dal primo luglio, l'attaccante maliano è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell a Dea. Lo Stoccarda ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto a 18 milioni di euro dopo aver pagato i 950mila euro per il prestito (ci sarebbero stati anche altri 4 milioni di bonus potenziali da maturare).

