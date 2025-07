Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 9 luglio ordine delle partite tv streaming

Se sei appassionato di calcio femminile, non puoi perderti l’appuntamento di oggi con gli Europei 2025. La seconda giornata della prima fase si conclude con sfide emozionanti e incontri decisivi, come il match tra Inghilterra e Olanda alle 18:00 a Zurigo. Restate sintonizzati per scoprire orari, streaming e tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questa grande manifestazione europea, perché ogni momento conta in questa corsa verso la gloria!

La seconda giornata della prima fase dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile sta per volgere al termine. Oggi, mercoledì 9 luglio, scenderanno in campo le quattro formazioni del raggruppamento D, un giorne particolarmente importante considerata la presenza di tre squadre titolate e competitive. In tal senso, sarà davvero interessante seguire alle ore 18:00 da quel di Zurigo Inghilterra-Olanda. Si tratta a tutti gli effetti una last call per le detentrici del titolo inglesi, a caccia di una vittoria dopo il K.O inaugurale rimediato nel big match contro la Francia. Dovranno tenere botta invece le orange che, nel primo turno, hanno superato in scioltezza il Galles. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 9 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

