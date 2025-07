Tenta la rapina arrestata Calci e pugni per la borsetta

Una tentata rapina si trasforma in un episodio di violenza a Pavia, quando V.Q., 38enne, tenta di portare via una borsa e reagisce con calci e pugni agli agenti intervenuti. Arrestata per lesioni personali e tentata rapina, sarà giudicata il 22 settembre. La sua vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche di giorno e mette in discussione l’efficacia delle misure cautelari.

Arrestata per tentata rapina e lesioni personali. V.Q., 38enne di Pavia, sarà processata il 22 settembre, data fissata ieri dal giudice Fabio Lambertucci nell'udienza di convalida dell'arresto (convalidato), disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma (la pm Antonella Santi aveva chiesto gli arresti domiciliari). Erano circa le 14 di lunedì, nella zona della stazione ferroviaria di Pavia, in via Monti, la strada che sbuca sul piazzale da viale Cesare Battisti. Una giovane donna, 28enne, stava aspettando che il fidanzato tornasse da una commissione nelle vicinanze, dopo aver parcheggiato l'auto in via Monti.

