La sovrintendente Carlorosi in bilico. Mandato scaduto e futuro incerto.

Scadenza degli incarichi, resta incerto il futuro della Soprintendente archeologica e delle belle arti di Ancona e Pesaro-Urbino, Cecilia Carlorosi. Il suo ruolo nell’ufficio di Palazzo del Senato è ufficialmente scaduto il 30 giugno scorso e adesso servirà del tempo per capire se la dottoressa Carlorosi proseguirà il suo lavoro svolto ad Ancona o se per lei si apriranno altri scenari. Arrivata meno di quattro anni fa come nuova inquilina della sede di Piazza del Senato, in sostituzione della dottoressa Marta Mazza (il cui incarico ad Ancona è stato brevissimo, meno di due anni e mezzo), la Carlorosi resta nel limbo provocato dalle scelte e dalle decisioni ministeriali in ambito culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it