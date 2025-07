Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala due morti

Un violento terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il sud del Guatemala, causando due vittime e lasciando la comunità in stato di shock. Con un ipocentro a soli 9 km di profondità, il sisma ha colpito vicinanze di San Vicente Pacaya, evidenziando la vulnerabilità dell'area. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza mentre si attende un intervento rapido per garantire sicurezza e supporto alle persone colpite.

Le autorità locali danno notizia di due morti in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 registrata alle 15:41 di ieri ora locale (le 23:41 in Italia) nel sud del Guatemala. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 9 km di profondità ed epicentro vicino San Vicente Pacaya nel dipartimento di Escuintla. Una frana ha seppellito un veicolo che viaggiava su una strada a sudovest della capitale Città del Guatemala, ha dichiarato il direttore delle comunicazioni dell'Agenzia per la gestione dei disastri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo - guatemala - morti

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 è stata avvertita anche a Napoli: “Persone in strada per la paura” - Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, martedì 13 maggio 2025, i Campi Flegrei, con epicentro a soli 3 km di profondità.

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, almeno due morti; Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti; Guatemala: 2 morti per terremoto magnitudo 5.7 e frana.

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti - Le autorità locali danno notizia di due morti in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 5. Da ansa.it

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, almeno due morti - 7 avvenuto ieri alle 15:41 ora locale (le 23:41 in Italia) nel sud del Guatemala causando anche diversi danni materiali. Lo riporta rainews.it