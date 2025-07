Sottoscrivere mutui congiunti espone a gravi rischi | ecco perché

Sottoscrivere mutui congiunti può sembrare una soluzione semplice e vantaggiosa, ma rischia di nascondere insidie imprevedibili. La storia di una signora di Milano, che decenni fa ha sottoscritto un mutuo con il suo ex compagno per acquistare un immobile, ci insegna quanto sia importante valutare attentamente ogni decisione finanziaria condivisa. Ecco perché conoscere i rischi è fondamentale per proteggere il proprio futuro.

Pillitteri Mi scrive una signora di Milano. Una decina di anni fa aveva sottoscritto un contratto di mutuo assieme all’allora compagno per l’acquisto di un immobile, a favore dello stesso. Si era trattato, da parte sua, di un gesto di pura solidarietà, tenuto conto che la proprietà veniva trasferita al solo compagno. Anche se l’accordo tra i due prevedeva che vi avrebbero dimorato insieme e che al pagamento avrebbe provveduto esclusivamente lui. Dopo qualche mese la relazione si era interrotta piuttosto traumaticamente. E l’immobile era rimasto nell’esclusiva disponibilità dell’ex compagno senza che mai fosse iniziata la convivenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sottoscrivere mutui congiunti espone a gravi rischi: ecco perché

In questa notizia si parla di: sottoscrivere - mutui - congiunti - espone

Sottoscrivere mutui congiunti espone a gravi rischi: ecco perché - Essere una società sana ed economicamente forte, è diventato quasi un "limite" per il Napoli, un "problema". Come scrive msn.com