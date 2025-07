Esami e visite attese fuori legge L’oculista? Pazienti 596 giorni Per l’endocrinologo solo 390

Le lunghe attese negli ospedali italiani sono ormai una realtà quotidiana, ma a Abbiategrasso si supera ogni limite: 596 giorni per un esame oculistico e 537 per una colonscopia. Dati che fanno riflettere sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza del sistema sanitario. È ora di chiedersi come migliorare questi tempi insostenibili e garantire ai cittadini cure tempestive e dignitose. La domanda è: quanto ancora possiamo tollerare questa situazione?

I dati delle attese che gli utenti devono affrontare per esami e visite all’ ospedale di Abbiategrasso? Per una visita oculistica 596 giorni, per una visita endocrinologica 390 giorni e per una visita fisica per la riabilitazione 239 giorni. Non va meglio per gli esami: per una ecocolordoppler cardiaca l’attesa è di 516 giorni e per una colonscopia poco di più, 537 giorni. A fornire i dati, riferiti al mese di giugno, sono i Volontari degli Sportelli per il diritto alla salute di Abbiategrasso che da tempo si occupano di aiutare i cittadini, attraverso ricorsi amministrativi individuali, a pretendere e ottenere il rispetto delle tempistiche previste dalle leggi per accedere alle cure, senza danneggiare gli altri cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esami e visite, attese fuori legge. L’oculista? Pazienti 596 giorni. Per l’endocrinologo “solo” 390

