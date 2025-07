La sindaca Angelini insiste | Sicurezza? Riccione non è quella raccontata sui social

dai social, distorce la percezione della realtà e rischia di danneggiare l’immagine della città. La sindaca Daniela Angelini sottolinea l’importanza di diffondere dati concreti e di contrastare le false narrazioni, affinché Riccione possa continuare a essere percepita come una meta sicura e accogliente. È fondamentale distinguere tra percezione e realtà per tutelare il patrimonio e il benessere della comunità locale.

Social e realtà. O meglio, quando la realtà cambia per effetto di ciò che non è reale. Questo è il tema sollevato dalla sindaca Daniela Angelini. "Nei primi cinque mesi di quest’anno Riccione è stata spesso raccontata, soprattutto sui social network e purtroppo di riflesso anche sui mezzi di informazione, come se fosse una città quotidianamente preda di bande di teppisti, svuotata dai turisti e abbandonata a se stessa. La narrazione, alimentata anche dalla politica, è stata questa: reati in clamoroso aumento, turismo in vertiginoso calo. A forza di ripetere certi racconti, la gente finisce per convincersene davvero e sposta la percezione delle proprie priorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sindaca Angelini insiste: "Sicurezza? Riccione non è quella raccontata sui social"

