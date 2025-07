La Croce Azzurra cresce | Per tre mesi prorogabili 5 mezzi hanno una ’casa’

La Croce Azzurra del Litorale Pisano si impegna con passione e dedizione da tre mesi, e grazie alla collaborazione dei volontari e all’assegnazione di una casa temporanea, la “piccola flotta della solidarietà” sta crescendo. Lo scorso sabato, in via Milazzo 29 a Marina di Pisa, hanno iniziato a riqualificare il cortile, simbolo di un impegno che durerà fino a fine settembre e oltre, se ci sarà la possibilità di proroga.

Ha trovato una sistemazione provvisoria la "piccola flotta della solidarietà" della Croce Azzurra del Litorale Pisano (Calp). Lo scorso sabato infatti i volontari dell’associazione (nella foto a destra di Nico Malvaldi) si sono ritrovati in via Milazzo 29 a Marina di Pisa per proseguire nell’opera di pulizia e sistemazione del cortile che l’Amministrazione comunale ha concesso in uso gratuito fino a fine settembre, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, come parcheggio per gli automezzi. Intorno alle 10, i cinque mezzi della Calp – un’ambulanza, due pulmini e due Doblò – hanno fatto il loro ingresso nel cortile. 🔗 Leggi su Lanazione.it