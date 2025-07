La Fano-Grosseto priorità per l’Italia

"La Fano-Grosseto e il raddoppio della Galleria della Guinza diventano una priorità per l’Italia": lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, relatore di maggioranza del Decreto “Infrastrutture“ alla Camera. "Oggi portiamo a casa un risultato storico. Onorato di aver finalizzato come relatore del decreto legge sulle infrastrutture come primo firmatario e promotore dell’emendamento su cui ha lavorato con costanza e determinazione il presidente Francesco Acquaroli insieme al suo assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli. L’emendamento che ho presentato insieme agli altri tre relatori, approvato in Commissione Trasporti e Ambiente, dà anche il via libera all’integrazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla progettazione esecutiva, per un investimento di 14 milioni di euro, della seconda canna della Guinza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Fano-Grosseto, priorità per l’Italia"

