Milano Scala trattative per riaprire LùBar interessato alla gestione Nel risiko anche i 21 dipendenti

Milano Scala si prepara a una possibile rinascita nel settore alberghiero, con trattative in corso per la riapertura e gestione futura. Sebbene ancora non ci siano accordi ufficiali, questa operazione rappresenta un passo strategico per LùBar, noto per il suo successo nella Galleria d’Arte Moderna. Se tutto andrà come previsto, il progetto di street food potrebbe espandersi ulteriormente, aprendo nuove opportunità nel cuore pulsante di Milano.

Non ci sono ancora intese formalizzate o accordi nero su bianco, ma l' Hotel Milano Scala potrebbe riaprire in futuro con una nuova gestione che segnerebbe una tappa nel percorso di espansione di LùBar, che ha il suo locale simbolo nella Galleria d'Arte Moderna (Gam) in via Palestro. L'operazione, se dovesse andare in porto, segnerebbe il debutto nel ramo hotel (mettendo una bandierina in via dell'Orso, a Brera) per il progetto di street food creato in Sicilia, nel 2013, da Lucilla, Lucrezia e Ludovico Bonaccorsi, figli della stilista Luisa Beccaria. Un'operazione che vede in gioco anche il futuro dei 21 dipendenti (19 a tempo indeterminato e 2 a termine) che lavoravano nello storico hotel 4 stelle chiuso nei giorni scorsi, con uno strascico di proteste sindacali.

